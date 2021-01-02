Биткоин сегодня на торгах впервые превысил отметку в $30 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, сославшегося на портал CoinMarketCap, который отслеживает цены на более чем 20 биржах, сегодня самая популярная криптовалюта подорожала более чем на 8%.

Так, к 15.21 мск биткоин поднялся до 30 094 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance до 30 145 долларов, обновив исторический максимум.

При этом директор Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимир Панушкин отметил, что преодоление границы в 30 тысяч долларов может оказаться верхним пределом для этой криповалюты.

«После него пойдет медленный откат на прежние курсовые позиции», — пояснил он.

«Рамблер» писал, что ранее в России был принят закон о цифровых финансовых активах и цифровой валюте. Документ запретил использование криптовалюты для оплаты товаров, работы и услуг.