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Цена биткойна превысила отметку в $33 тыс. 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Цена биткоина превысила отметку в $33 тыс.
Фото: Reuters
Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 13%, до $33 006, обновив исторический максимум.
Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 21:54 мск субботы.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.
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