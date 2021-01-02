Цена биткоина превысила отметку в $33 тыс.

Биткойн в ходе торговой сессии подорожал на 13%, до $33 006, обновив исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk на 21:54 мск субботы.

Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.