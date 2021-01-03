Эксперты ожидают дальнейшего роста биткоина в 2021 году 

Эксперты заявили, что биткоин в 2021 году продолжит расти и может достичь уровня в 38-100 тысяч долларов. Об этом сообщает «Прайм».

«Я ожидаю, что в 2021 году биткоин достигнет отметок значительно выше текущих. Позитивный прогноз — в третьем квартале 2021 года стоимость биткоина превысит отметку 65-75 тысяч долларов», — сказал президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

Он предложил и негативный сценарий: весь год биткоин будет двигаться в широком диапазоне цен 10-25 тысяч долларов.

Глава криптоинвестиционного фонда Hash CIB Яков Баринский, в свою очередь, ожидает роста цены биткоина до 100 тысяч долларов в 2021 году.

Схожие ожидания у представителя CEX.IO Broker Юрия Мазура. Его позитивный прогноз составляет 90 тысяч долларов на конец 2021 года, умеренный — 50 тысяч долларов, а негативный — падение до 10 196 долларов.