Экономист назвал неизбежным падение биткоина

«Как правило, чем быстрее движение наверх, тем быстрее бывает обвал. Предсказать, до какого уровня биткоин может вырасти или упасть, я бы даже не пытался — это бессмысленно и непрофессионально. Им движет только спрос и предложение, и в настоящее время мы видим, что спрос на него растёт», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, рост связан с тем, что на рынок пришло очень много новых игроков — есть оживление, новые деньги.

Как прогнозирует Коган, когда пойдёт обратное движение, которое неизбежно, многие могут «неплохо» потерять.