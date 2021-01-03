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Рубль обрекли на падение 

Вероника Полынина 2 часа назад
Экономист: доллар вырастет до 80 рублей при нефти за $40
Фото: РИА Новости
Причин для укрепления рубля нет, в 2021 году российская валюта достигнет новых исторических минимумов, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

«Доллар не будет стоить 60 рублей. Локально курс могут приподнять до 68-70 рублей за доллар. Думаю, что в будущем курс будет двигаться ближе к 80 рублям за доллар и уходить на исторические минимумы», — сказал он в эфире НСН.

По словам экономиста, в ориентированной на экспорт экономике рубль обречен. Он также отметил, что цены на нефть тоже не сулят ничего хорошего.
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По словам Жуковского, стоимость нефти поднялась до 50 долларов за баррель, потому что так работает рынок.

«Люди покупают ценные бумаги и бегут из резервов долларов, евро и других валют, потому что видят, в каком бешеном объеме мировые банки печатают новые банкноты, чтобы не допустить очередной Великой депрессии. Нефть может подорожать до 60 долларов, но это будет говорить о перекупленности», — отметил эксперт.

По мнению Жуковского, при очередном снижении цен на нефть до 40 долларов российская валюта упадет до 80 рублей за доллар. Когда рынки поймут, что находятся в отрыве от реальности, наступит новое обрушение мировой экономики. Однако это может произойти не в 2021 году, а позже.
Ранее, как писал «Рамблер», главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предсказал укрепление российской национальной валюты до 72 рублей к доллару на фоне вакцинации от коронавируса, восстановления мировой экономики и роста цен на нефть в 2021 году.
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Рынки , Владислав Жуковский , Михаил Васильев , Совкомбанк
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