Экономист: доллар вырастет до 80 рублей при нефти за $40

Причин для укрепления рубля нет, в 2021 году российская валюта достигнет новых исторических минимумов, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский

«Доллар не будет стоить 60 рублей. Локально курс могут приподнять до 68-70 рублей за доллар. Думаю, что в будущем курс будет двигаться ближе к 80 рублям за доллар и уходить на исторические минимумы», — сказал он в эфире НСН.

По словам экономиста, в ориентированной на экспорт экономике рубль обречен. Он также отметил, что цены на нефть тоже не сулят ничего хорошего.

По словам Жуковского, стоимость нефти поднялась до 50 долларов за баррель, потому что так работает рынок.

«Люди покупают ценные бумаги и бегут из резервов долларов, евро и других валют, потому что видят, в каком бешеном объеме мировые банки печатают новые банкноты, чтобы не допустить очередной Великой депрессии. Нефть может подорожать до 60 долларов, но это будет говорить о перекупленности», — отметил эксперт.

По мнению Жуковского, при очередном снижении цен на нефть до 40 долларов российская валюта упадет до 80 рублей за доллар. Когда рынки поймут, что находятся в отрыве от реальности, наступит новое обрушение мировой экономики. Однако это может произойти не в 2021 году, а позже.