Эксперт: курс рубля зависит от событий в мире

«На 2021 год прогнозируется начало восстановления мировой экономики, что уже подогревает спрос на рисковые активы, которые, в свою очередь, начинают расти», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, будущее рубля зависит не только от нефтяных котировок, которые тоже пошли в рост, но и от мировых событий.

Со своей стороны, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич выразил мнение, что если текущие тенденции сохранятся, то курс российской валюты в рамках фундаментально обусловленного коридора во второй половине года составит 71—80 рублей за доллар.