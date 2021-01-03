Эксперт: курс рубля зависит от событий в мире

Заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов оценил перспективы курса рубля в 2021 году.
«На 2021 год прогнозируется начало восстановления мировой экономики, что уже подогревает спрос на рисковые активы, которые, в свою очередь, начинают расти», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, будущее рубля зависит не только от нефтяных котировок, которые тоже пошли в рост, но и от мировых событий.
Со своей стороны, президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич выразил мнение, что если текущие тенденции сохранятся, то курс российской валюты в рамках фундаментально обусловленного коридора во второй половине года составит 71—80 рублей за доллар.
Ранее член Центральной и Восточно-Европейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.