ОПЕК+ решит судьбу нефти на новогодней встрече 

ОПЕК+ начнет новый год с очередного важного решения: в понедельник альянсу предстоит определить, готов ли рынок нефти к новому росту добычи на объем до 500 тысяч баррелей в сутки или последствия нового штамма коронавируса в Британии заставят страны "притормозить" с послаблениями в сделке.

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, затем с августа альянс ослабил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь договорился о сокращениях на 7,2 миллиона.

При этом ОПЕК+ условился пока принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, в зависимости от условий рынка, но с шагом не более 500 тысяч баррелей. Базой отсчета для сокращений ОПЕК+ все так же взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Хотя базово альянс договорился таким образом за несколько месяцев (включая январь) ослабить свои ограничения на плановые 2 миллиона баррелей в сутки, параметры соглашения подразумевают, что шаг по добыче может быть сделан в любую сторону — как в сторону роста, так и снижения.

При этом, делая такую оговорку в начале декабря, альянс лишь сохранял осторожность и даже не знал, что спустя несколько недель вместо позитивных новостей о вакцинах от COVID-19 мир заговорит о появлении в Великобритании нового опасного штамма коронавируса. Невидимый враг где-то сохранил, а где-то вновь спровоцировал волну ограничительных мер и начал расползаться по другим странам.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

В итоге, как констатировал в воскресенье генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо , несмотря на обнадеживающие события и знаки, включая начало вакцинации в некоторых странах, прогноз по рынку нефти на первое полугодие 2021 года остается разнородным с большим количеством понижательных факторов.

"Социальные и экономические ограничения сохраняются в целом ряде стран, и существует обеспокоенность по поводу нового штамма коронавируса. Вчера я видел в новостях, что уже около 30 стран сообщили о нем", — сказал он, открывая заседание техкомитета экспертов ОПЕК+ 3 января. При этом он отметил, что прогноз на второе полугодие обещает больше позитива, а в целом по году ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть на 5,9 миллиона баррелей в сутки к уровню 2020 года.

Запасы нефти и нефтеперодуктов в странах ОЭСР , по данным на ноябрь, демонстрируют снижение, но остаются на 163 миллиона баррелей выше своего среднего уровня за последние пять лет и на 205 миллионов выше показателя прошлого года, также заявил Баркиндо. На этом фоне, подчеркнул он, страны-участницы должны придерживаться своего круса, полностью соблюдать сделку и компенсировать несокращенные ранее объемы добычи нефти.