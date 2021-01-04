Индекс Мосбиржи вырос до 3550,51 пункта

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Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника вырос по биржевым индексам, обновив исторический максимум.

Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,87% — до 3550,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,69%, до 1424,84 пункта.

Ранее в понедельник индекс Мосбиржи впервые в истории поднимался до 3350,81 пункта. Индекс РТС достигал 1439,61 пункта — максимума с середины декабря 2020 года.