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Российский рынок акций обновил исторический максимум 

РИА Новости и ещё 14 3 часа назад
Индекс Мосбиржи вырос до 3550,51 пункта
Фото: РИА Новости
Российский рынок акций по итогам основных торгов понедельника вырос по биржевым индексам, обновив исторический максимум.
Индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 1,87% — до 3550,51 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,69%, до 1424,84 пункта.
Ранее в понедельник индекс Мосбиржи впервые в истории поднимался до 3350,81 пункта. Индекс РТС достигал 1439,61 пункта — максимума с середины декабря 2020 года.
Стоимость нефти в ходе торгов понедельника обновила максимум с марта, поднявшись до 53,33 доллара за баррель сорта Brent, однако потом сползла до 51 доллара.
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