Пандемия привела к рекордному росту наличных в России 

Аналитики оценивают приток наличных по итогам 2020 года в 2,5–2,8 трлн рублей или 24,5–25%. Такого роста объема банкнот в обращении не было как минимум с 2010 года, пишет РБК.

ЦБ России отметили, что объем наличных в обращении по итогам 2020 года впервые превысит 13 трлн рублей. Речь идет о наличных рублях, которые хранятся на руках у населения и бизнеса, а также в кассах российских банков. Согласно параметрам денежной базы, на 1 декабря этот показатель уже составлял 12,92 трлн рублей.

В свою очередь опрошенные изданием эксперты объяснили рост спроса на наличность пандемией коронавируса, которая спровоцировала в том числе и рост серой экономики, привела к тому, что россияне решили «держать больше ликвидности на руках», а также повлияла на общее снижение ставок и падение ставок по депозитам.

При этом начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин уверен, что увеличение объема наличных на руках у россиян в меньшей степени создает инфляционные риски, однако может повлиять на курс рубля.

«Есть дрейф в валютные накопления, а значит, есть риск усиления волатильности обменного курса. Есть также риск некоторой недооценки курса, то есть курс будет слабее, чем он был бы при прочих равных условиях», — подчеркнул эксперт.

Как писал «Рамблер», с 10 января 2021 года в России вступят в силу новые правила обращения наличных — поправки в «антиотмывочный» закон. Поправки усиливают контроль над любыми операции с наличными, если сумма составляет 600 тысяч рублей и более.