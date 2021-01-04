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Стоимость биткоина, достигшая на днях исторического максимума, упала сегодня на 10%, опустившись ниже 31 тысячи долларов. Об этом со ссылкой на данные торгов пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», ранее самая популярная криптовалюта обновила исторический максимум, превысив 34 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену на биржах, 3 января биткоин подорожал на 16,56%.

Сегодня к 12.46 мск на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance стоимость биткоина снизилась до 30833 доллара.

При этом, согласно информации портала CoinMarketCap, биткоин, на долю которого приходится около 70% рынка криптовалют, в среднем подешевел на 9,98%, до 30824 долларов.