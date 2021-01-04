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​Рубль завершил основную валютную сессию укреплением 

Банки.ру 2 часа назад
Доллар снизился до 74 рублей на Мосбирже
Фото: ТАСС
Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 35 копеек к предыдущему закрытию и составил 74,0625 рубля. С начала торговой сессии было проведено 52,4 тыс. сделок на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,055—74,21 рубля за доллар.
Курс евро на тот же момент времени равнялся 90,8975 рубля, уменьшившись на 62 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,7 тыс. сделок на 131,3 млн евро по курсам от 89,77 до 90,6625 рубля за евро.
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