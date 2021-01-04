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Источник: министры ОПЕК+ перенесли переговоры на вечер 5 января 

ТАСС 43 минуты назад
Министры ОПЕК+ перенесли переговоры на 5 января
Фото: Reuters
Переговоры стран ОПЕК+ о том, как сокращать добычу нефти в феврале, перенесены на вторник, 5 января, поскольку министрам в ходе шестичасовых дискуссий не удалось достичь договоренности. Об этом сообщили ТАСС три участника встречи.
По словам собеседников агентства, такое решение было принято после получасового перерыва в заседании. Консенсуса по уровням добычи нефти на февраль достичь сегодня не удалось.

"Перенесли на завтра. Встреча назначена на 15:30 по Вене", — сказал один из источников. По московскому времени заседание начнется в 17:30.

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