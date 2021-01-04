Министры ОПЕК+ перенесли переговоры на 5 января

Переговоры стран ОПЕК+ о том, как сокращать добычу нефти в феврале, перенесены на вторник, 5 января, поскольку министрам в ходе шестичасовых дискуссий не удалось достичь договоренности. Об этом сообщили ТАСС три участника встречи.

По словам собеседников агентства, такое решение было принято после получасового перерыва в заседании. Консенсуса по уровням добычи нефти на февраль достичь сегодня не удалось.