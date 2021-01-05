В JPMorgan спрогнозировали рост курса биткоина до $146 тысяч 

В перспективе биткоин может стоить около 146 тысяч долларов, сообщает Reuters . Эксперты предполагают, что криптовалюта впоследствии может заменить в обращении американский доллар.

К таким выводам пришли специалисты банка JPMorgan, которые разослали свои доводы клиентам кредитной организации. Они отметили, что в настоящее время на фоне обесценивающегося доллара в мире возникла необходимость в его замене. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать биткоин. Например, недавно из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке.

«Вытеснение золота в качестве «альтернативной "валюты подразумевает большой рост для биткоина в долгосрочной перспективе», — заявили специалисты JPMorgan.

Эксперты пояснили, что, учитывая рыночную капитализацию в 575 миллиардов долларов, цена биткоина должна была бы вырасти до 146 тысяч долларов. При этом аналитики не исключают, что спекуляции на рынке криптовалюты уже в ближайшее время могут подстегнуть стоимость биткоина до 50 и даже 100 тысяч долларов за единицу.

В начале января, как сообщал «Рамблер», биткоина вырос в цене до 31 тысячи долларов. Рост продолжился в течение нескольких дней до отметки 34 тысячи долларов. Накануне последовал откат в стоимости на 15%.