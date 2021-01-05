ОПЕК+ разрешила России увеличить добычу нефти

Страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль и март: Россия и Казахстан в каждый из этих месяцев смогут увеличить добычу нефти в сумме на 75 тысяч баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия объявит о дополнительном сокращении, а остальные страны свою добычу сохранят в текущем объеме, сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса.

"Соглашение достигнуто. Текущие параметры сделки будут сохранены в феврале и марте для всех, кроме России и Казахстана", — сказал один из собеседников агентства.

Он отметил, что Россия увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале, а затем на столько же в марте, а Казахстан — на 10 тысяч баррелей в сутки в каждый из этих месяцев.

Второй источник подтвердил РИА Новости эту информацию.