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ОПЕК+ разрешила России увеличить добычу нефти, сообщили источники 

РИА Новости 49 минут назад
ОПЕК+ разрешила России увеличить добычу нефти
Фото: РИА Новости
Страны ОПЕК+ достигли соглашения по условиям сделки на февраль и март: Россия и Казахстан в каждый из этих месяцев смогут увеличить добычу нефти в сумме на 75 тысяч баррелей в сутки, при этом Саудовская Аравия объявит о дополнительном сокращении, а остальные страны свою добычу сохранят в текущем объеме, сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса.

"Соглашение достигнуто. Текущие параметры сделки будут сохранены в феврале и марте для всех, кроме России и Казахстана", — сказал один из собеседников агентства.

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Он отметил, что Россия увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале, а затем на столько же в марте, а Казахстан — на 10 тысяч баррелей в сутки в каждый из этих месяцев.
Второй источник подтвердил РИА Новости эту информацию.

"Саудовская Аравия объявит о дополнительном сокращении, детали сообщит на пресс-конференции, которая ожидается скоро", — добавил он.

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Рынки , РИА Новости
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