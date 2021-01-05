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Новак заявил, что худшее на рынке нефти уже позади 

Павел Тиунов 53 минуты назад
Новак заявил, что худшее на рынке нефти уже позади
Фото: Reuters
Ситуация на мировом нефтяном рынке продолжает улучшаться несмотря на «ковидные» тенденции, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, самое плохое уже позади, сообщает ТАСС.
Заявление Новака прозвучало на пресс-конференции, где вице-премьер подвел итоги заседания стран ОПЕК+. Он заявил, что «самая худшая ситуация» была зафиксирована на мировом рынке нефти в апреле-мае прошлого года. На сегодняшний день, добавил он, спрос на «черное золото» восстанавливается, не взирая на обнаружение новых штаммов коронавируса и ограничительные меры, связанные с угрозой распространения инфекции.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Россия и Саудовская Аравия разошлись во мнениях по поводу увеличения добычи нефти. Весной уровень добычи был сокращен специально с целью восстановления спроса на энергоресурсы. В альянсе ОПЕК+ условились принимать решения о дальнейшей добыче ежемесячно, а параметры соглашения подразумевают, что она может быть как увеличена, так и уменьшена. Еще перед встречей министров стран ОПЕК+ стало понятно, что консенсус не достигнут, так как к компромиссу не пришел технический комитет организации.
В результате для дополнительных консультаций министров понадобилось отложить заседание. По данным осведомленных источников, Россия выступила за рост добычи нефти, Саудовская Аравия — за сохранение январских квот. В итоге вопрос был вынесен на всеобщее обсуждение и министр энергетики Саудовской Аравии напомнил, что спрос на нефть пока до конца не восстановился и призвал страны ОПЕК+ к осторожности. Новак же выразил надежду, что ОПЕК+ сможет принимать решения о восстановлении добычи с учетом ситуации на рынке.
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Комментарии 1
Рынки , Александр Новак , ИТАР-ТАСС
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