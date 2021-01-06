Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
–0.0003
16.12
1.2184
21.12
13.12

Новак объяснил, почему цены на нефть сейчас выше прогнозов 

РИА Новости 32 минуты назад
Новак объяснил, почему цены на нефть сейчас выше прогнозов
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
Цены на нефть сегодня выше прогнозов, это связано со стимулирующими мерами ряда стран и вакцинацией от COVID-19, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается прогнозов, сегодня цена несколько выше, чем мы прогнозировали. Все-таки мы видим, что, действительно, рынок … достаточно оптимистичен, и это связано и со стимулирующими мерами, которые принимают многие страны, и с вакцинацией. Поэтому, конечно, мы считаем, что сегодня, по сути дела, такой довольно-таки для рынка хороший, позитивный уровень и относительно цен, и относительно баланса спроса и предложения", — прокомментировал он текущий уровень цен на нефть в эфире телеканала "Россия 24".

"Хотя, конечно, есть и много неопределенностей, мы об этом сегодня говорили на встрече (ОПЕК+ — ред.), и нужно быть очень внимательными к ситуации. Появление вот различных штаммов, до конца непонятно, как будет это развиваться. Поэтому это необходимо мониторить", — добавил Новак.
Видео дня. Как вернуть деньги за неугодный подарок
Последние новости
Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина Песков заявил о нежелании жить после критики со стороны Путина В России предложили провести амнистию кредитов В России предложили провести амнистию кредитов Безобидный симптом оказался предвестником рака Безобидный симптом оказался предвестником рака
Комментарии
Рынки , Александр Новак
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение