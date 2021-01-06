Новак объяснил, почему цены на нефть сейчас выше прогнозов 

"Что касается прогнозов, сегодня цена несколько выше, чем мы прогнозировали. Все-таки мы видим, что, действительно, рынок … достаточно оптимистичен, и это связано и со стимулирующими мерами, которые принимают многие страны, и с вакцинацией. Поэтому, конечно, мы считаем, что сегодня, по сути дела, такой довольно-таки для рынка хороший, позитивный уровень и относительно цен, и относительно баланса спроса и предложения", — прокомментировал он текущий уровень цен на нефть в эфире телеканала "Россия 24".