Новак объяснил, почему цены на нефть сейчас выше прогнозов 

Цены на нефть сегодня выше прогнозов, это связано со стимулирующими мерами ряда стран и вакцинацией от COVID-19, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается прогнозов, сегодня цена несколько выше, чем мы прогнозировали. Все-таки мы видим, что, действительно, рынок … достаточно оптимистичен, и это связано и со стимулирующими мерами, которые принимают многие страны, и с вакцинацией. Поэтому, конечно, мы считаем, что сегодня, по сути дела, такой довольно-таки для рынка хороший, позитивный уровень и относительно цен, и относительно баланса спроса и предложения", — прокомментировал он текущий уровень цен на нефть в эфире телеканала "Россия 24".
"Хотя, конечно, есть и много неопределенностей, мы об этом сегодня говорили на встрече (ОПЕК+ — ред.), и нужно быть очень внимательными к ситуации. Появление вот различных штаммов, до конца непонятно, как будет это развиваться. Поэтому это необходимо мониторить", — добавил Новак.