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Нефть Brent преодолела планку в $54 за баррель 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
Нефть Brent подорожала до $54 впервые с февраля 2020 года
Фото: Reuters
Стоимость нефти марки Brent сегодня в ходе торгов впервые с 26 февраля 2020 года превысила отметку в 54 доллара за баррель. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным на 5.27 мск, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 0,92 процента до 54,02 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть WTI с поставками в феврале подорожали на 0,4 процента, до 50,12 доллара за баррель.
Рост нефти отмечен на фоне достигнутого странами ОПЕК+ соглашения. Оно предусматривает, что Россия увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале. При этом Саудовская Аравия и ряд стран, входящих в организацию, сократят добычу «черного золота».
Новак заявил, что худшее на рынке нефти уже позади
Как сообщал «Рамблер», в марте 2020 года после провала переговоров с Россией Саудовская Аравия нарастила производство, и на фоне снижения спроса из-за пандемии COVID-19 нефть резко подешевела. В апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились сократить добычу ради восстановления баланса на нефтяном рынке. В итоге, по данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась практически до уровня 2010 года.
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