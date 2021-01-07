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Эксперт отметил «циничность» фондовых рынков, где доллар укрепляется к евро 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Эксперт отметил «циничность» фондовых рынков, где доллар укрепляется к евро
Фото: Reuters
Сергей Дроздов из ИГ "Универ Капитал" отметил, что, несмотря на политические катаклизмы в стране, фондовые рынки США реагируют лишь на вливание средств Фредрезервом.

«Рынки циничны, поэтому, несмотря на жертвы человеческие, мы видим, что динамика ведущего американского индекса S&P 500 положительна и доллар укрепляется к евро. Деньги ФРС толкают рынки вверх, а деньги на рынках — это основное», — цитирует слова эксперта РИА Новости.

Дроздов объяснил, что, безусловно, рынки ждут инаугурации Джо Байдена, дабы понять стратегию уже легитимного президента. Предвыборные обещания — это всего лишь слова, которые могут никогда не воплотиться в жизнь. Однако есть такое сложившееся экспертное мнение, основанное на наблюдениях, что, если год начинается у индекса S&P 500, то так он и заканчивается. Но, безусловно, конкретная ситуация всегда может внести коррективы.
Ну а для российского рынка основное — цены на нефть. Сейчас они выше, чем были осенью. Но индекс Мосбиржи восстанавливается с ноября, и такой длительный рост рискует перейти в коррекцию
К 17.07 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднялся на 0,58%, доллар к евро — на 0,43%, нефть марки Brent перешла к коррекции после роста в течение дня и торгуется чуть более 54 долларов за баррель. Торги на Московской бирже в четверг не проводились, поскольку празднуется Рождество.
Как ранее писал «Рамблер», американские фондовые рынки неоднозначно отреагировали на новую волну беспорядков. Инвесторы в среду (6 января) вкладывались в акции чувствительных к экономической ситуации компаний, параллельно избавляясь от бумаг крупных технологических организаций и государственных облигаций. Вероятнее всего, участники рынка рассчитывали на новое масштабное увеличение государственных расходов в США на фоне того, как демократы получили контроль над Сенатом по итогам второго тура выборов в Джорджии.
Видео дня. Протесты в Вашингтоне отразились на стоимости акций и нефти
Комментарии
Рынки , Джозеф Байден , Сергей Дроздов , ФРС , Московская биржа , РИА Новости
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