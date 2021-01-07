Эксперт отметил «циничность» фондовых рынков, где доллар укрепляется к евро 

Сергей Дроздов из ИГ "Универ Капитал" отметил, что, несмотря на политические катаклизмы в стране, фондовые рынки США реагируют лишь на вливание средств Фредрезервом.

«Рынки циничны, поэтому, несмотря на жертвы человеческие, мы видим, что динамика ведущего американского индекса S&P 500 положительна и доллар укрепляется к евро. Деньги ФРС толкают рынки вверх, а деньги на рынках — это основное», — цитирует слова эксперта РИА Новости.

Дроздов объяснил, что, безусловно, рынки ждут инаугурации Джо Байдена , дабы понять стратегию уже легитимного президента. Предвыборные обещания — это всего лишь слова, которые могут никогда не воплотиться в жизнь. Однако есть такое сложившееся экспертное мнение, основанное на наблюдениях, что, если год начинается у индекса S&P 500, то так он и заканчивается. Но, безусловно, конкретная ситуация всегда может внести коррективы.

Ну а для российского рынка основное — цены на нефть. Сейчас они выше, чем были осенью. Но индекс Мосбиржи восстанавливается с ноября, и такой длительный рост рискует перейти в коррекцию

К 17.07 мск фьючерс на индекс S&P 500 поднялся на 0,58%, доллар к евро — на 0,43%, нефть марки Brent перешла к коррекции после роста в течение дня и торгуется чуть более 54 долларов за баррель. Торги на Московской бирже в четверг не проводились, поскольку празднуется Рождество.