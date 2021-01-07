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Биткоин подорожал до 40 тыс. долларов 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Биткоин подорожал до 40 тыс. долларов
Фото: ТАСС
В ходе торговой сессии в четверг биткоин в пике достигал 40 тыс. долларов, свидетельствуют данные портала CoinDesk.
В ходе торговой сессии в четверг цена криптовалюты обновила исторический максимум, передает ТАСС.
Стоимость биткоина впервые в истории превысила $38 тысяч
Ранее в четверг стоимость биткоина в ходе торгов достигла отметки в 38 тыс. долларов.
Накануне аналитики JPMorgan (JPM) спрогнозировали, что стоимость биткоина может вырасти до 146 тыс. долларов, став конкурентом золота. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долго еще будет дорожать биткоин и где потолок этого роста.
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Рынки , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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