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Биткоин побил очередной рекорд 

Мария Иванова 54 минуты назад
Биткоин подорожал до 41 тысячи долларов
Фото: EPA
Днем 8 января стоимость биткоина превысила 41 тысячу долларов, установив исторический рекорд. Об этом сообщает CoinDesk.
По данным портала, в ходе торгов курс биткоина достигал 41 026,14 доллара.
Как писал «Рамблер», накануне, 7 января, биткоин впервые пробил уровень в 40 тысяч долларов, подорожав на 13,45 процента за 24 часа.
Стоимость биткоина удвоилась с начала декабря (тогда был побит рекорд 2017 года), а психологическая отметка в 30 тысяч долларов была преодолена криптовалютой 2 января 2020-го.
Общая рыночная стоимость всех криптовалют мира 7 января впервые в истории превысила один триллион долларов.
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