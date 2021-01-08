Биткоин подорожал до 41 тысячи долларов

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Днем 8 января стоимость биткоина превысила 41 тысячу долларов, установив исторический рекорд. Об этом сообщает CoinDesk.

По данным портала, в ходе торгов курс биткоина достигал 41 026,14 доллара.

Как писал «Рамблер», накануне, 7 января, биткоин впервые пробил уровень в 40 тысяч долларов, подорожав на 13,45 процента за 24 часа.

Стоимость биткоина удвоилась с начала декабря (тогда был побит рекорд 2017 года), а психологическая отметка в 30 тысяч долларов была преодолена криптовалютой 2 января 2020-го.

Общая рыночная стоимость всех криптовалют мира 7 января впервые в истории превысила один триллион долларов.