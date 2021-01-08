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Бумаги «Тинькофф» обновили исторический рекорд 

Мария Иванова 1 час назад
Бумаги «Тинькофф» рекордно выросли после снижения доли Тинькова
Фото: РИА Новости
В пятницу, 8 января, депозитарные расписки TCS Group Holding (включает «Тинькофф банк») росли на Московской бирже почти на 15 процентов, обновив исторический максимум. Об этом сообщает «Прайм».
По данным агентства, к 12:28 бумаги TCS дорожали на 14,95 процента, до 2839 рублей. Индекс Мосбиржи рос на 1,96 процента, а объем торгов расписками достигал около 775 миллионов рублей.
«Прайм» отмечает, что расписки начали расти на фоне новостей о снижении доли голосов основного акционера Олега Тинькова.
Как писал «Рамблер», накануне стало известно, что Тиньков и трасты его семьи конвертировали свои акции TCS Group из класса B (десять голосов на акцию) в класс А (1 голос). В результате голосующая доля Тинькова и его организаций упала с 84-х до 35 процентов.
Тиньков назвал изменения частью «дорожной карты корпоративного управления».
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