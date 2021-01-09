Китай запустил торги фьючерсами на свиней 

Китай открыл собственный рынок фьючерсов на свинину. Это стало кульминацией многолетних усилий по созданию прозрачного механизма ценообразования для одного из самых ценных продуктов в КНР, сообщает WSJ

В пятницу участники рынка начали покупать и продавать контракты на поставку живых свиней в сентябре 2021, декабре 2021 и марте 2022 года. Цены сразу упали более чем на 7% по сравнению с уровнями открытия, установленными биржей. Месячный контракт закрывался во второй половине пятницы по цене 4367,98 долларов за тонну.

Снижение цен отражает ожидание того, что поголовье свиней в Китае — крупнейшее в мире — будет продолжать расти после смертельной африканской чумы свиней в 2018 и 2019 году.

В КНР насчитывается более 370 миллионов свиней. Страна является крупнейшим в мире потребителем свинины.