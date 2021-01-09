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Китай запустил торги фьючерсами на свиней 

Майк Габриелян 4 часа назад
Китай запустил торги фьючерсами на свиней
Фото: Reuters
Китай открыл собственный рынок фьючерсов на свинину. Это стало кульминацией многолетних усилий по созданию прозрачного механизма ценообразования для одного из самых ценных продуктов в КНР, сообщает WSJ.
В пятницу участники рынка начали покупать и продавать контракты на поставку живых свиней в сентябре 2021, декабре 2021 и марте 2022 года. Цены сразу упали более чем на 7% по сравнению с уровнями открытия, установленными биржей. Месячный контракт закрывался во второй половине пятницы по цене 4367,98 долларов за тонну.
Снижение цен отражает ожидание того, что поголовье свиней в Китае — крупнейшее в мире — будет продолжать расти после смертельной африканской чумы свиней в 2018 и 2019 году.
В КНР насчитывается более 370 миллионов свиней. Страна является крупнейшим в мире потребителем свинины.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Подмосковье из-за чрезвычайной ситуации сожгли десятки свиней.
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Рынки , Wall Street Journal
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