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В какие криптовалюты нужно инвестировать 

Майк Габриелян 2 часа назад
Биткоин за год вырос на 400%, другая криптовалюта — Ethereum — взлетела на 800%. Однако, есть и другие цифровые деньги, на курсе которых можно спекулировать. Об этом сообщает РБК.
Сейчас биткоин торгуется выше 41 тысячи долларов, Ethereum поднялся на 800% и стоит 1,25 тысячи.
Аналитики считают, что могут показать существенный рост альткоины.

«С большой вероятностью, после уверенного прохождения BTC отметки в $40 тыс., мы увидим внушительный рост альткоинов», — заявил глава Exantech Денис Восквицов.

По мнению экспертов, есть криптовалюты, в которые инвестировать не стоит. За последние 12 месяцев они подорожали незначительно. Например, форк биткоина Bitcoin Cash (BCH) за год прибавил 85%, а Ethereum Classic (ETC) за это же время подорожал только на 43%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рост цены биткоина приведёт к дефициту процессоров и видеокарт.
Рынки , Видео
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