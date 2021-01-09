Биткоин за год вырос на 400%, другая криптовалюта — Ethereum — взлетела на 800%. Однако, есть и другие цифровые деньги, на курсе которых можно спекулировать. Об этом сообщает РБК

Сейчас биткоин торгуется выше 41 тысячи долларов, Ethereum поднялся на 800% и стоит 1,25 тысячи.

Аналитики считают, что могут показать существенный рост альткоины.

«С большой вероятностью, после уверенного прохождения BTC отметки в $40 тыс., мы увидим внушительный рост альткоинов», — заявил глава Exantech Денис Восквицов.

По мнению экспертов, есть криптовалюты, в которые инвестировать не стоит. За последние 12 месяцев они подорожали незначительно. Например, форк биткоина Bitcoin Cash (BCH) за год прибавил 85%, а Ethereum Classic (ETC) за это же время подорожал только на 43%.