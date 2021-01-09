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Акции Twitter упали почти на 4% после закрытия торгов накануне вечером. Это произошло после того, как платформа навсегда заблокировала аккаунт уходящего президента США Дональда Трампа . Причиной в Twitter назвали «риск дальнейшего разжигания насилия», сообщает Fox Business

Акции торговались по 49,54 доллара на 20:00, что на 3,77% ниже цены закрытия в пятницу днем (51,48 доллара).

Аккаунт Трампа был временно заблокирован в среду после того, как толпа его сторонников начала штурм Капитолия.

В четверг аккаунт президента разблокировали. Однако Трамп сразу же опубликовал два твита, в которых говорилось, что его сторонники «еще долго будут иметь гигантский голос» и что он не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена

После этого в Twitter заявили, что данные твиты противоречат политике ненасилия, и «пользователь @realDonaldTrump должен быть немедленно отстранен от сервиса навсегда».

Всего у Трампа насчитывалось более 88 миллионов подписчиков в Twitter.

Глава Facebook Марк Цукерберг также объявил на этой неделе, что учетные записи Трампа в Facebook и Instagram будут заблокированы как минимум на следующие две недели до инаугурации Байдена.