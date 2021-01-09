Аналитики спрогнозировали укрепление рубля в новом году 

Аналитики рассказали, что будет с отечественной валютой в 2021 году. В новогодние праздники, в первую неделю торгов Московской биржи, доллар торговался в диапазоне от 73 до 75 рублей.
Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган говорит, что доллару не дала укрепиться сделка ОПЕК+. Экспортеры нефти в очередной раз договорились продлить ограничения на экспорт сырья, сообщает «КП». В итоге стоимость «черного золота» подскочила почти на 5% — до 54 долларов за баррель. На этом фоне укрепился и рубль. Хотя была и другая причина — сезонная.
«Как правило, в начале года наблюдается профицит счета текущих операций. И это обстоятельство говорит в пользу крепкого рубля», — заявил эксперт Андрей Верников.
Общее мнение экспертов — мировую экономику ждет восстановительный рост.
«Большинство прогнозов сходится в том, что в 2021 году российская валюта будет крепче благодаря восстановлению мировой экономики и спроса на сырьевые товары», — считает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».
Аналитики «Финама» ожидают, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 69 — 72 рубля, а евро — 82 — 86 рублей. При этом директор по инвестициям Saxo Bank Стив Якобсен cчитает, что перспективы у нашей валюты еще более радужные. По его мнению, рубль может подорожать до 65 — 66 рублей за доллар.
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