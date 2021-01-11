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Биткоин дешевеет почти на 15% 

Прайм и ещё 5 1 час назад
Биткоин подешевел почти на 15%
Фото: РИА Новости
Стоимость самой популярной криптовалюты биткоина падает в понедельник утром более чем на 14% и опускается ниже 35 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.01 мск стоимость биткоина опускается на 14,1%, до 34 515 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин падает в цене примерно на 14,6%, до 34 546 долларов. На долю биткоина приходится 68,7% всего глобального рынка криптовалют.
В пятницу биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 057 долларов, но с тех пор заметно скорректировался. Так, в полночь на понедельник его стоимость уже опускалась ниже 37 тысяч долларов. А ранее в ходе сегодняшних торгов цена криптовалюты опускалась до уровня 33 600 долларов — минимума с 5 января.

"Резкое падение биткоина в первый рабочий день наступившего года было ожидаемо. И, хотя социальная матрица (социома) крипторынка пока говорит о том, что настроения его участников все еще в большой степени ориентированы на решительное взаимодействие, думается, что в течение этой недели ведущая криптовалюта, потянув за собой большинство альткоинов, будет вести плавную корректировку своего курса", — прокомментировал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.

К концу дня курс биткоина может оказаться на уровне 34 800 долларов, добавил он.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды. В ходе торгов ранее в январе цена биткоина последовательно обновила несколько исторических максимумов, поднявшись за сутки с 36 тысяч долларов до 40,3 тысячи.
Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи - исторический максимум
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Рынки , РИА Новости
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