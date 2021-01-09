Эксперт предсказал рост стоимости биткоина в 2021 году 

Перспективы биткоина на 2021 год более, чем радужные, заявил главный аналитик агентства Bloomberg Майк Макглоун. По его словам, стоимость криптовалюты в текущем году не опустится ниже 20 тысяч долларов, сообщает «Прайм»

В начале января биткоин вырос в цене до 31 тысячи долларов. Рост продолжился в течение нескольких дней до отметки 34 тысячи долларов. 5 января последовал откат в стоимости криптовалюты на 15%, затем — очередной рывок: 8 января биткоин доходил до отметки в 41 тысячу долларов. В настоящее время курс криптовалюты установился на уровне 40,6 тысячи долларов.

Прогнозируя ситуацию на текущий 2021 год, Майк Макглоун отметил, что биткоин скорее всего уже не опустится ниже 20 тысяч долларов. Эксперт допустил, что криптовалюта достигнет отметки в 50 тысяч долларов за единицу и останется на этом уровне надолго став куда более выгодным инвестиционным инструментом, чем, например, золото.

Ранее, как сообщал «Рамблер», специалисты банка JPMorgan, разослали своим клиентам информацию о том, что криптовалюта впоследствии может заменить в обращении доллар. Они отметили, что в настоящее время на фоне обесценивающейся американской валюты в мире возникла необходимость в ее замене. В качестве традиционной альтернативы рассматривается золото, с которым, однако, начинает конкурировать биткоин. Например, недавно из трастового фонда было выведено золота на 7 миллиардов долларов, а приход биткоина оценивается на сумму 3 миллиарда долларов, говорится в рассылке. Эксперты допустили, что в будущем биткоин может подорожать до 146 тысяч долларов за единицу криптовалюты.