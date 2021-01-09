Аналитики усомнились в росте курса рубля при дорожающей нефти 

Повышение цен на нефть позитивно скажется для наполнении российского бюджета, но при этом не стоит ждать укрепления рубля, заявили опрошенные «Московским комсомольцем» аналитики. По их словам, стабильная национальная валюта не выгодна государству.
Как сообщал «Рамблер», цены на нефть в настоящее время постепенно повышаются, находясь на максимуме за последние 11 месяцев. По состоянию на 9 января фьючерсы на нефть марки Brent стоят около 55 долларов. Нефть марки WTI также подросла в цене, хотя и чуть сдержаннее: до 51,3 доллара. В первую очередь цены на нефть растут из-за сделки стран-экспортеров ОПЕК+, которая предполагает увеличение Россией добычи энергоресурса на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале. Полюсом для рынка также стало сообщение Минэнерго США, представители которого заявили о снижении запасов нефти в стране на 8 миллионов баррелей. Еще один фактор, подстегивающий цены на энергоресурсы, — ожидание прихода во власть в США демократов, а также «захват» ими Сената. Политика демократической партии предполагает принятие новых экономических стимулов, что позитивно скажется на спросе на энергоносители.
«Рублю от подорожания «черного золота» ни тепло, ни холодно», — говорится в статье «МК».
Журналисты ссылаются на мнение экспертов. В частности, топ-менеджер информационно-аналитического центра Альпари Андрей Лобода отметил, что в первые три месяца 2021 года нефть может «перешагнуть» планку в 60 долларов за баррель, однако рубль, по его словам, не обязательно укрепится. Он напомнил, что слабая нацвалюта всегда была опорой для властей в выходе из экономического кризиса, поскольку доходы государство получает в долларах.
«Вряд ли россияне увидят доллар ниже 70 рублей, а евро так и останется на уровне 89-90 рублей», — спрогнозировал аналитик.
Того же мнения придерживается ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Он заявил, что правительство скорее всего не допустит укрепление рубля поскольку «это не в интересах государственного бюджета».