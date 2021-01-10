Рубль может обновить минимумы 2020 года

На движение курса рубля в 2021 году будут влиять четыре главных фактора. Специально для "Российской газеты" аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов проанализировал их и дал прогноз по движению валют на 2021 год:

— Во-первых, перечисляет эксперт, это денежно-кредитная и бюджетная политика РФ, объемы валютных интервенций. Последние 1,5 года наблюдалось снижение ключевой процентной ставки, но на последних заседаниях ЦБ было принято решение о сохранении текущего значения в 4,25 процента.

Сможет ли регулятор понизить ставку еще больше? Или это минимально допустимый уровень? В какой момент ЦБ может начать ее повышение, то есть возвращение от мягкой денежно-кредитной политики к нейтральной? От этого многое будет зависеть.

Также на фоне стабилизации нефтяных цен наблюдается постепенное сокращение валютных интервенций регуляторов (ЦБ и Минфина ). С начала 2021 года они снизятся еще на 2,9 миллиарда рублей в день за счет окончания программы продажи валюты от сделки по акциям Сбербанка . Таким образом, поддержка российской валюте со стороны регулирующих органов продолжит ослабевать. И это может сыграть отрицательную роль при смене настроений на мировых рынках в худшую сторону.

Во-вторых, это политика в отношении РФ, в частности — со стороны новой администрации избранного президента США Джо Байдена

Риск новых санкций все еще остается на горизонте. И не стоит пренебрегать рычагами давления на российские корпорации, финансовый и энергетический сектор. Наиболее чувствительными были бы санкции на весь российский госдолг, блокировка долларовых активов и транзакций крупных банков, отключение от SWIFT.

В-третьих, среди факторов, влияющих на курс рубля, по-прежнему остается пандемия COVID-19. Пока мировая эпидемиологическая ситуация, к сожалению, очень далека от удовлетворительной.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, распространяется по миру, заставляя страны вводить новые ограничения на перемещение и закрывать границы. А вакцинация в мире только началась. И пока продвигается достаточно медленно, что также ставит под сомнение скорое восстановление экономики после пандемии.

В-четвертых, это, конечно же, нефтяной рынок, как один из ключевых драйверов российской валюты и экономики в целом. Ожидаемое восстановление мирового спроса на нефть — фактор поддержки для нефтяных цен.

Однако предыдущий опыт показывает, что разногласия между странами-участницами сделки ОПЕК+, порой довольно критичны и приводят к прекращению договоренностей. Что негативно влияет на нефтяное ценообразование.

Кроме того, в ушедшем году на рынок нефти вернулась Ливия, нарастившая в ноябре добычу нефти в 2,3 раза. Да и Иран изъявил желание возобновить экспорт черного золота.

Прогноз Андрея Маслова по курсу рубля

В целом, заключает Андрей Маслов, он ожидает все же укрепление российской валюты по мере восстановления мировой экономики.

В базовом сценарии, по его прогнозам, курс рубля по отношению к доллару будет находиться преимущественно в диапазоне 69-73, а по отношению к евро — в коридоре 82-86.

Однако при более широком диапазоне цены нефти 40-60 долларов за баррель курс нацвалюты может колебаться в диапазоне 66-76 за доллар и 78-91 за евро.

В случае реализации геополитических и санкционных рисков нельзя исключать, что доллар и евро по отношению к рублю могут обновить свои максимумы 2020 года и превысить отметки 80 рублей и 93,3 рубля соответственно.