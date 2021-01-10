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Эксперт спрогнозировал доллар по 80 рублей в новом году 

Майк Габриелян 3 часа назад
Эксперт спрогнозировал колебания валютного курса в 2021 году. Доллар будет стоить в районе 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля. Так считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко. Его цитирует РИА Новости.

«По нашему прогнозу, в 2021 году торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, — 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля», — сказал финансист.

Он отметил, что в конце 2020 года рубль укреплялся к доллару и евро из-за позитивных новостей на внешних мировых рынках.
Кроме того, аналитики банка изучили, как менялся спрос клиентов на валюту в течение прошлого года. Выяснилось, что они чаще продавали, чем покупали доллары и евро — 53% против 47%. Год назад ситуация была обратной: 53% приходилось на покупку, а 47% на продажу иностранной валюты.
Аналитики спрогнозировали укрепление рубля в новом году
Ранее «Рамблер» сообщал, что рубль может обновить минимумы 2020 года.
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Рынки , Видео , РИА Новости
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