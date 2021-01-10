Стоимость биткойна снизилась более чем на 5%

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Биткоин начал терять в цене. В ходе торговой сессии криптовалюта снижалась на 5,35%, достигая отметки в 38 908 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные CoinDesk (на 15:09 мск).

Затем курс замедлил падение и поднялся до 39 241 тысяч долларов.

Биткойн — децентрализованная криптовалюта на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы. Майнинг требует дорогого компьютерного оборудования и большого количества электроэнергии.