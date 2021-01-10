Экономист предсказали рублю очередное падение в 2021 году 

Российский рубль сильно зависит от четырех факторов, которые в 2021 году будут оказывать на него сильное давление, заявил «Российской газете» экономист Андрей Маслов . По его словам, не исключено, что в текущем году нацвалюта обновит исторический минимум, но возможно и наоборот — укрепится.

Во-первых, рубль отреагирует на малейшие изменения в денежно-кредитной и бюджетной политике РФ. Например, ослабление нацвалюты произойдет, если ЦБ решит поднять ключевую ставку или на пару с Минфином продолжит сокращать валютные интервенции.

Во-вторых, возможные санкции со стороны нового президента США Джо Байдена могут обрушить рубль. Самыми плачевными последствиями для российской экономики грозят ограничений на российский госдолг, блокировка активов и транзакций крупных банков и отключение от платежной системы SWIFT.

Свое слово может сказать пандемия коронавируса. Опасность для стабильности российского рубля представляет распространяющийся по миру новый «британский» штамм инфекции, из-за которого страны снова вводят ограничительные меры.

Наконец, многое будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке. Заключенная сделка между странами ОПЕК+, согласно которой Россия добилась разрешения увеличить добычу «черного золота» на 65 тысяч баррелей в сутки, не гарантирует долговременную поддержку рублю. Договоренности могут быть в любое время отменены, отметил Маслов.

«Курс рубля по отношению к доллару (в 2021 году) будет находиться преимущественно в диапазоне 69-73, а по отношению к евро — в коридоре 82-86», — предположил экономист.

При этом он не исключил более обширные колебания российской валюты в случае скачков цен на нефть от 40 до 60 долларов. Тогда, по мнению эксперта, за один доллар будут давать 66-76 рублей, за евро — 78-91 руль. Если в силу вступят антироссийские санкции, то не исключено, что доллар перешагнет отметку в 80 рублей, а евро подорожает до 94 рублей, резюмировал эксперт.