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Цены на нефть достигли 10-месячного максимума на решении ОПЕК 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
Цены на нефть достигли 10-месячного максимума
Фото: ТАСС
Фьючерсы на нефть WTI завершили ростом очередную неделю, в пятницу достигнув 10-месячного максимума, и закрылись с повышением на 2,8%, по 52,24 доллара за баррель.
Решение ОПЕК оставить добычу на низких уровнях, одностороннее решение Саудовской Аравии о снижении добычи, а также масштабное сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе способствовали повышению цен, которое продолжалось в течение недели.
Результаты выборов в Джорджии, которые дают избранному президенту Байдену более сильные позиции в конгрессе, также способствовали покупкам нефти, так как более высокие цены на нефть и на топливо укрепляют перспективы его экономической и климатической повестки.
Фьючерсы на бензин RBOB закрылись с повышением на 4%, достигнув 10-месячного максимума на 1,5423 доллара за галлон. Цены на заправочных станциях также подскочили до 10-месячного минимума, достигнув 2,30 доллара за галлон.
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Рынки , Цена на нефть , ОПЕК
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