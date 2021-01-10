Стоимость биткоина снизилась более чем на 11%

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«На острие»: жесткое противостояние саблисток
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Стоимость биткойна снизилась более чем на 11%
ТАСС
и
ещё 3
3 часа назад
Фото:
Reuters
Комментарии
1
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Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 11,71%, в пике достигая отметки в $35,544 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.
По данным на 23:32 мск, курс биткойна находился на уровне $36,279 тыс. (-9,88%).
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Экономика
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Рынки
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Недвижимость
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Курс доллара
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