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Биткоин дорожает более чем на 4% 

Прайм и ещё 9 1 час назад
Биткоин дорожает более чем на 4%
Фото: globallookpress.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, растет во вторник утром более чем на 4%, торгуясь возле отметки в 36 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.37 мск стоимость биткоина растет на 4,54%, до 35 921 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин увеличивается в цене на 4,77%, до 36 026 долларов.
На долю биткоина приходится 68,5% всего глобального рынка криптовалют.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды. В пятницу биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.

"От вчерашнего минимума 30 400 долларов цена биткоина выросла почти на 20% и сейчас находится вблизи локального сопротивления 36 400 долларов. Если на других рынках не продолжится снижение, то биткоин, вероятно, будет консолидироваться день-два и затем продолжит расти", — прокомментировал РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

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Комментарии
Рынки , Мансур Гусейнов , РИА Новости
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