Биткоин дорожает более чем на 4% 

Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, растет во вторник утром более чем на 4%, торгуясь возле отметки в 36 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.37 мск стоимость биткоина растет на 4,54%, до 35 921 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин увеличивается в цене на 4,77%, до 36 026 долларов.

На долю биткоина приходится 68,5% всего глобального рынка криптовалют.

Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря. Криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор била рекорды. В пятницу биткоин установил абсолютный ценовой рекорд, достигнув нового исторического максимума в 41 950 долларов, но затем стал заметно корректироваться.