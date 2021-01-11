Биржи АТР снижаются на фоне продолжающейся пандемии

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном снижаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы продолжают с беспокойством следить за ситуацией с коронавирусом, ожидая новостей по вакцинации и стимулированию экономики.

По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,23% — до 3561,77 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,79%, до 2400,3 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 0,88% — до 28122,93 пункта, южнокорейский KOSPI уменьшался на 1,7% — до 3098,49 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опускался на 0,83% — до 6701,9 пункта.

Биржи Японии закрыты в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы японский Nikkei 225 вырос на 2,36% — до 28139,03 пункта.

Усугубление ситуации с коронавирусом в регионе и в мире оказывает давление на рынки в начале недели. Власти двух городов в китайской провинции Хэбэй в связи с новой вспышкой коронавируса провели тестирование всего населения на COVID-19 и попросили людей оставаться дома в течение недели.

Кроме того, две префектуры в Японии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. В стране также заявили об обнаружении новой мутации вируса, отличной от тех, что распространяются в Великобритании и ЮАР.

Всего, по данным ВОЗ, в мире за все время зарегистрировано почти 88,4 миллиона случаев заражения коронавирусом.