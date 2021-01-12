Сахар начал дешеветь впервые с июня 

Продукты, в отношении которых в РФ в декабре были заключены соглашения о стабилизации цен, показали противоположную динамику стоимости: сахар-песок за прошлый месяц подешевел на 4,08% по сравнению с ноябрем, а подсолнечное масло подорожало на 1,72%, следует из данных Росстата . Сильнее всего в декабре цены выросли на яйца, огурцы и помидоры.

Снижение стоимости сахара-песка в декабре произошло впервые с июня, когда данная продукция подешевела на 0,8%. В декабре в 31 регионе России снижение цен составило 0,2-4,5%, в 32 регионах — 4,6-7,9%, в семи субъектах — 8-12,9%. В Ненецком и Чукотском автономных округах цены не изменились, в восьми регионах — выросли на 0,1-1,3%, в пяти — на 1,4-4,4%. В целом за 2020 год цены на сахар в России выросли в 1,65 раза (на 64,54%).

Цены на подсолнечное масло в 18 регионах выросли на 0,1-1,9%, в 40 субъектах — на 2-7,8%, в трех — на 7,9-26,8%. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре цены не изменились. В 11 регионах цены снизились на 0,2-1,4%, в девяти — на 1,5-3,4%, в трех — на 3,5-5,9%. За 2020 год цены на подсолнечное масло выросли на 25,91%.

Если не учитывать плодоовощную продукцию, среди продовольственных товаров в декабре сильнее всего выросли цены на куриные яйца — на 13,24% по сравнению с ноябрем. "Подорожание отмечено во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в 19 субъектах цены увеличились на 1,3-8,9%, в 36 субъектах — на 9-16,9%, в 30 субъектах — на 17-25,2%", — сообщает статистическое ведомство во вторник.

По сравнению с декабрем 2019 года цены на яйца выросли на 15,14%. Плодоовощная продукция за декабрь выросла в цене на 8,46% по сравнению с ноябрем. "Прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на огурцы — 47,5%, помидоры — 26,1%, картофель — 9,6%. Вместе с тем цены на апельсины снизились на 4,4%", — отмечает Росстат.

Крупы и бобовые за декабрь подорожали на 0,36% (в годовом выражении — на 20,12%), хлеб и хлебобулочные изделия — на 0,92% (в годовом выражении — на 7,32%), макаронные изделия — на 1,48% (в годовом выражении — на 12,08%), мясо и птица — на 0,93% (в годовом выражении — на 2,73%).

В свою очередь, цены на рыбу и пищевые морепродукты за декабрь выросли на 1,09% (к декабрю 2019 года — на 5,18%), молоко и молочную продукцию — на 0,44% (в годовом выражении — на 3,55%), сливочное масло — на 0,43% (в годовом выражении — на 4,15%).