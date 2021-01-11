Доллар дорожает до максимума с конца декабря 

Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером растет, индекс доллара повышается до максимума с 23 декабря на фоне снижения спроса на рисковые активы на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,2149 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2218 доллара Курс доллара к иене рос до 104,28 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,63%, до 90,66 пункта.

В понедельник на рынках наблюдается уход от риска. Так, рынки Азии закрылись в основном в минусе, снижение также наблюдается на европейских и американских рынках. Инвесторы отдают предпочтение более надежному доллару в паре с евро.

В последние недели американская валюта получила поддержку благодаря росту доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних гособлигаций США достигает на торгах 1,127%, с начала года рост составил более 20 базисных пунктов.

"Неудивительно, что недавнее ускорение доходности гособлигаций США напомнило валютным рынкам о том, что они они должны перестать уделять внимание инфляции и принять более комплексный подход к оценке доллара", — приводит агентство Рейтер мнение стратегов Commerzbank.

Кроме того, на текущей неделе трейдеры ожидают выступления избранного президента США Джо Байдена , который обещал изложить свою экономическую программу 14 января.

Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".