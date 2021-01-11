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Доллар дорожает до максимума с конца декабря 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Доллар дорожает до максимума с конца декабря
Фото: © РИА Новости. Владимир Сергеев
Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером растет, индекс доллара повышается до максимума с 23 декабря на фоне снижения спроса на рисковые активы на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.26 мск курс евро к доллару снижался до 1,2149 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2218 доллара Курс доллара к иене рос до 104,28 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,93 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,63%, до 90,66 пункта.
В понедельник на рынках наблюдается уход от риска. Так, рынки Азии закрылись в основном в минусе, снижение также наблюдается на европейских и американских рынках. Инвесторы отдают предпочтение более надежному доллару в паре с евро.
В последние недели американская валюта получила поддержку благодаря росту доходности гособлигаций США. Так, доходность десятилетних гособлигаций США достигает на торгах 1,127%, с начала года рост составил более 20 базисных пунктов.

"Неудивительно, что недавнее ускорение доходности гособлигаций США напомнило валютным рынкам о том, что они они должны перестать уделять внимание инфляции и принять более комплексный подход к оценке доллара", — приводит агентство Рейтер мнение стратегов Commerzbank.

Кроме того, на текущей неделе трейдеры ожидают выступления избранного президента США Джо Байдена, который обещал изложить свою экономическую программу 14 января.
Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".
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