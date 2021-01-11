Курс доллара вырос до 74,48 рубля на открытии торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 32 копейки — до 74,48 рубля.
Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 90,76 рубля.
Ранее член Центральной и Восточно-Европейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.