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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 

RT на русском 37 минут назад
Курс доллара вырос до 74,48 рубля на открытии торгов
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 32 копейки — до 74,48 рубля.
Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 90,76 рубля.
Ранее член Центральной и Восточно-Европейской ассоциации менеджмента кандидат экономических наук Теймураз Вашакмадзе в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что наиболее сильное влияние курсовых колебаний ощущают предприятия сфер производства и торговли, в меньшей степени — сферы услуг.
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Рынки , Московская биржа , ФБА "Экономика сегодня" , Евро , Доллар
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