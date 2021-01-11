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Фондовые индексы РФ падают в начале торгов 

Банки.ру и ещё 4 4 часа назад
Фондовые индексы РФ падают в начале торгов
Фото: ТАСС
Фондовые индексы РФ снижаются в начале торгов понедельника, свидетельствуют данные Московской биржи.
На самом старте сессии ключевые индикаторы двинулись немного вверх: индекс Мосбиржи составил 3 455,67 пункта после закрытия предыдущих торгов на уровне 3 454,82, а индекс РТС — 1 467,85 после 1 466,5. Однако далее индексы перебазировались в «красную зону».
К 10:05 мск индекс Мосбиржи потерял 0,21%, индекс РТС — 0,41%. На 10:15 значения индексов равнялись 3 441,75 и 1 457,61 пункта соответственно (минус 0,38% по индексу Мосбиржи и минус 0,61% по индексу РТС).
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