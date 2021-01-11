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Цены на газ побили рекорд 

Лера Букина 2 часа назад
Цены на газ побили рекорд
Фото: EPA
На фоне холодной зимы стоимость газа на азиатском и европейском рынках бьет все рекорды, пишет «Коммерсант». Цена газа «на день вперед» на голландском TTF с поставкой на 11 января возросла до пикового уровня в $252 за 1 тысячу кубометров. Отмечается, что это максимальная стоимость с 25 января 2019 года. В Испании, которая столкнулась с сильнейшими снегопадами, цены на газ на местном хабе PVB за несколько дней возросли до $645,84 за 1 тысячу кубометров.
Подчеркивается, что «Газпром», хотя и заранее забронировал дополнительные мощности для поставок через Украину, пока сокращает загрузку газотранспортного коридора и активно выбирает запасы из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Таким образом компания пытается поддержать высокие цены и в конце зимы.
Еще одной причиной роста цен в Европе стало сокращение поставок СПГ. Весь свободный газ уходит в Азию, отмечает «Коммерсант».
Согласно ожиданиям рынка, рост цен будет сравнительно краткосрочным. Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко отмечает, что объем газа в европейских хранилищах сейчас находится на уровнях, характерных для этого времени года, однако темпы отбора в первую неделю января были примерно на 30% больше, чем в среднем за последние пять лет. Он считает, что дефицита газа не предвидится, поскольку погода находится в рамках климатической нормы, а на рынке теперь намного больше СПГ, чем ранее. Аналитик ожидает, что первый квартал будет благоприятным для «Газпрома».

«Есть все шансы продать больше газа, чем в 2020 году, — цифры, скорее, будут ближе к первому кварталу 2019 года, тогда в Европу было продано чуть более 60 млрд кубометров газа», — подчеркнул Маринченко.

Ранее «Рамблер» сообщал, что мировой газовый рынок постепенно восстанавливается после рекордного падения цен 2020 года на фоне распространения COVID-19. Эксперты ожидают продолжения этой тенденции, а также укрепления рыночных позиций российских газовых компаний, хоть и с оговоркой на конкуренцию со стороны США и сохранение неопределенности, связанной с пандемией коронавируса.
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Комментарии 2
Рынки , Экономика , Дмитрий Маринченко , Газпром , Fitch Ratings
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