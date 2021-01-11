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Бумаги «Тинькофф» продолжают обновлять исторические максимумы на Мосбирже 

Прайм 2 часа назад
Бумаги «Тинькофф» обновили исторические максимумы на Мосбирже
Фото: РИА Новости
Котировки депозитарных расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", продолжают по инерции обновлять в понедельник исторические максимумы и подскакивали почти на 6%, отыгрывая новости о снижении доли голосов основного акционера Олега Тинькова, следует из данных Московской биржи.
К 10.57 мск расписки TCS дорожали на 5,1% — до 3075 рублей. Ранее в понедельник бумаги подскакивали в цене на 5,7%, до исторического максимума в 3092 рублей. Индекс Мосбиржи повышается на 0,08%. Объем торгов расписками составляет порядка 600 миллионов рублей. За прошлую неделю расписки TCS подорожали на 23,9%.
TCS Group в четверг сообщила, что доля голосов российского бизнесмена Олега Тинькова в группе "Тинькофф" после изменения структуры ее капитала снизится до 35% с 84%. Компания отметила, что после конвертации акций класса B каждая акция будет иметь один голос, при этом количество выпущенных глобальных депозитарных расписок останется неизменным — 129 391 443 штук.
По словам самого бизнесмена, которые привела компания, теперь каждая акция имеет равный вес при голосовании всех акционеров, это еще более сблизит интересы всех акционеров. Он отметил, что объявление о конвертации акций открывает путь к дальнейшим, более широким изменениям в управлении в 2021 году и в последующий период.
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Комментарии
Рынки , Компании , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Московская биржа
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