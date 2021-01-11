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Биткоин назвали «матерью всех пузырей» 

Секрет Фирмы и ещё 3 3 часа назад
В Bank of America биткоин нарекли «матерью всех пузырей»
Фото: EPA
Главный инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт считает, что взрывной рост стоимости биткоина может быть ещё одним случаем спекулятивной мании. Эксперт назвал первую криптовалюту «матерью всех пузырей», потому что она серьёзно больше предыдущих рыночных пузырей.
С сентября 2020 года биткоин подорожал на 250% и на пике доходил до отметки в $42 000. С начала 2019 года цена криптовалюты выросла примерно на 1000%. По мнению Хартнетта, за таким стремительным ростом может последовать разрыв пузыря на рынке, пишет Bitcoin.com.
Стратег указывает, что биткоин кратно превосходит все предыдущие рыночные пузыри. Он уже обогнал ситуацию на ипотечном рынке в США, которая спровоцировала мировой финансовый кризис в 2008 году. По словам Хартнетта, обвалу обычно предшествует как раз рост на сотни процентов.
Ранее о пузыре на рынке биткоина предупреждали профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини и президент Rosenberg Research Дэвид Розенберг. Последний при этом подчеркивал в интервью CNBC, что пузырь сейчас не готов лопнуть, так как его поддерживают низкие процентные ставки. Пока они будут рядом с нулём, обрушения на рынке не произойдёт, уверен он.
В свою очередь, стратеги JPMorgan допускают, в долгосрочной перспективе биткоин может подорожать до $146 000. Они предполагают, что он может постепенно вытеснить золото в качестве «альтернативной» валюты. Однако для этого нужно определённое время — в ближайший год это невозможно, считают они.
Биткоин начал резко расти в конце 2020 года. 16 декабря криптовалюта выросла в цене до $20 000, 2 января — до $30 000, а через шесть дней пробила отметку в $42 000. Однако уже 10 и 11 января биткоин подешевел почти на 12%, его цена опустилась ниже $34 000. Вместе с ним вниз пошли курсы и других известных криптовалют, таких как Etherium (–10,44%), Ripple (–10,14%), Stellar (–13,77%), Chainlink (–14,22%).
По состоянию на 14:00 мск, стоимость биткоина составляет $35 382, свидетельствуют данные портала CoinDesk.
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Комментарии 1
Рынки , Майкл Хартнетт , Дэвид Розенберг , Bank of America
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