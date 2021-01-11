Акции Twitter рухнули после блокировки Трампа 

Акции компании Twitter подешевели на 8% на фоне блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа . Об этом сообщает «Прайм».

3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден . На прошлой неделе сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке воспрепятствовать утверждению итогов голосования. В результате произошедшего погибли четыре человека.

Несколько дней назад Twitter объявил о блокировке страницы Трампа по причине нарушения им правил социальной сети и в связи с опасениями совершения им попыток спровоцировать беспорядки.

На этом фоне сегодня на предварительных торгах акции Twitter дешевели в моменте на 8,3%. В 12:44 по московскому времени они стоили 47,42 доллара — ниже уровня закрытия предыдущих торгов на 7,89%.