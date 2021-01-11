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Акции Twitter рухнули после блокировки Трампа 

Артём Кульша 33 минуты назад
Акции Twitter рухнули после блокировки Трампа
Фото: Reuters
Акции компании Twitter подешевели на 8% на фоне блокировки аккаунта действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Прайм».
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. В середине декабря коллегия выборщиков утвердила их результаты — победу одержал Джо Байден. На прошлой неделе сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США в попытке воспрепятствовать утверждению итогов голосования. В результате произошедшего погибли четыре человека.
Несколько дней назад Twitter объявил о блокировке страницы Трампа по причине нарушения им правил социальной сети и в связи с опасениями совершения им попыток спровоцировать беспорядки.
На этом фоне сегодня на предварительных торгах акции Twitter дешевели в моменте на 8,3%. В 12:44 по московскому времени они стоили 47,42 доллара — ниже уровня закрытия предыдущих торгов на 7,89%.
Вчера сенатор Алексей Пушков заявил, что блокировка американскими сетевыми гигантами твиттера Трампа и альтернативных площадок вроде Parler демонстрирует то, как они будут действовать в условиях политического кризиса за пределами США, в связи с чем власти России сделают серьезные выводы.
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Комментарии
Рынки , Компании , Джозеф Байден , Алексей Пушков , Дональд Трамп , Конгресс США
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