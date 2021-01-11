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Индекс Мосбиржи обновил рекорд 

Елена Прошина 2 часа назад
Индекс Мосбиржи обновил рекорд
Фото: ТАСС
11 января индекс Мосбиржи достиг рекордного показателя — 3505,26 пункта, сообщает агентство «Прайм». Примечательно, что с утра понедельника сначала намечался нисходящий тренд.
В течение нескольких часов 11 января тенденция изменилась. В результате было зафиксировано историческое событие: впервые за свою историю рублевый индекс Мосбиржи преодолел отметку в 3500 пунктов. Затем последовал небольшой откат. В настоящее время индекс находится около вышеозначенной рекордной отметки. Аналитики зафиксировали его рост на 1,3%. Подрос также и долларовый индекс РТС: в целом на 1% до 1481 пункта.
Предыдущий рекорд был поставлен 9 января. Тогда исторический максимум рублевого индекса Мосбиржи составил 3474 пункта.
Эксперты, как сообщал «Рамблер», комментируя ситуацию, заявляли, что таким образом российский рынок акций «отыгрывает рост западных площадок». Самое популярное мнение — индекс Мосбиржи пополз вверх из-за следки ОПЕК+. Ранее страны-экспортеры нефти пришли к соглашению о том, что Россия увеличит добычу энергоресурса на 65 тысяч баррелей в сутки в феврале. При этом Саудовская Аравия и ряд стран, входящих в организацию, сократят добычу нефти.
Сделка также позитивно отозвалась на мировых ценах на «черное золото». Так, 6 января стоимость нефти марки Brent впервые с 26 февраля 2020 года превысила отметку в 54 доллара за баррель. По состоянию на 11 января Brent стоит 55,44 доллара за баррель, WTI — 51,9 доллара.
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