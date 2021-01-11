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Биткойн снизился более чем на 20% 

ТАСС 38 минут назад
Биткоин снизился более чем на 20% за день
Фото: ТАСС
Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 20,75%, в пике достигая отметки в $30,251 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.
По данным на 17:33 мск, курс биткойна замедлил снижение до 13,1% и находился на уровне $33,171 тыс.
8 января стоимость биткойна превысила $41 тыс. и обновила исторический максимум.
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".
Видео дня. Биткоин выше $41 тысячи - исторический максимум
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