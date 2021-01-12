Банк России подготовил проект указания, которым брокерам запрещается по поручению неопытного инвестора покупать некоторые виды ценных бумаг.

Как следует из документа, опубликованного на сайте ЦБ, начинающий инвестор не сможет приобрести облигации, размер выплат по которым зависит от определенных обстоятельств. Помимо этого, регулятор хочет запретить брокерам продавать неквалифицированным инвесторам сложные финансовые инструменты (деривативы), если договоры заключаются не на организованных торгах.

«Банк России считает недопустимым продавать гражданам, которые делают первые шаги на финансовом рынке, инструменты, не соответствующие их знаниям и опыту», — отмечается в проекте указания ЦБ.

Документ вступит в силу через 10 дней после публикации. Запреты будут действовать до начала тестирования розничных инвесторов, уточняется на сайте Банка России. Ожидается, что тестирование начнется 1 октября текущего года. Первоначально ЦБ планировал начать процедуру с 1 апреля 2022 года, но затем предложил сдвинуть дату на более ранний срок.