Низкую стоимость назвали преимуществом российского газа в Европе

Экономист объяснила, почему в Швеции боятся «газовой войны» из-за «Северного потока — 2».

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в комментарии РИА ФАН прокомментировала статью шведского издания Svenska Dagbladet о начале газовой войны США против Европы и России после вступления Джо Байдена в должность.

«На Швецию, безусловно, как и на другие страны ЕС, США пытаются оказывать политическое давление с целью пролоббировать свой СПГ», — заявила Мильчакова.

По ее словам, основная проблема американского СПГ — его цена. Российский газ на 15-25% дешевле для европейского потребителя, а для Европы в газовом вопросе «важны, прежде всего, математика и экономика».

Эксперт обратила внимание, что Швеция не боится американских санкций — газопровод на ее территории уже проложен, а шведские компании в проекте не участвуют, а значит, санкции им не грозят. Тем не менее, и в этой стране есть «свои „ястребы“, которые требуют увеличить оборонный бюджет своего маленького королевства на борьбу с мифической российской угрозой».

Как писал «Рамблер», ранее шведское издание Svenska Dagbladet опубликовало статью, в которой предупредило об угрозе начала газовой войны с приходом к власти демократа Джой Байдена. Шведы подчеркивают, что Байден неоднократно пытался давить на Стокгольм с требованием помешать строительству российского газопровода, но всякий раз терпел неудачу. На посту президента политик может резко изменить ситуацию, говорится в статье.