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Украине пришлось ограничить транспортировку газа в Европу 

Вероника Полынина 2 часа назад
«Оператор ГТС Украины» ограничил заказы трейдеров на транспортировку газа на короткие расстояния из Украины в ЕС из-за превышения гарантированной мощности на виртуальной точке соединения Украина-Польша. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу украинского газового оператора.
Украина начала оказывать услугу short-haul — транспортировку на короткие расстояния — с 1 января 2020 года. Компания отмечает, что заказы трейдеров превысили способность газотранспортной системы, из-за чего их пришлось ограничить.
Согласно сообщению, при гарантированной мощности точки соединения в 12,9 миллиона кубометров в сутки заказы на гарантированной основе составили 11,1 миллиона кубометров, еще около 120 тысяч кубометров были дозаказаны на аукционной платформе на суточной основе, а заказы трейдеров на услугу short-haul достигали 3 миллионов кубометров.

«Соответственно, компания пропорционально ограничила объемы услуги short-haul для заказчиков услуг транспортировки до около 1,7 миллиона кубометров», — рассказали в компании.

«Оператор ГТС Украины» отметил, что наличие виртуальных точек на всех границах в интересах всего рынка Восточной Европы пользуется спросом.
Ранее, как писал «Рамблер», глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Россия снизила транзит газа через Украину с января 2021 года со 180 до 130 миллионов кубометров.
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Рынки , Видео , ЕС
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