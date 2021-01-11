«Оператор ГТС Украины» ограничил заказы трейдеров на транспортировку газа на короткие расстояния из Украины в ЕС из-за превышения гарантированной мощности на виртуальной точке соединения Украина-Польша. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу украинского газового оператора.

Украина начала оказывать услугу short-haul — транспортировку на короткие расстояния — с 1 января 2020 года. Компания отмечает, что заказы трейдеров превысили способность газотранспортной системы, из-за чего их пришлось ограничить.

Согласно сообщению, при гарантированной мощности точки соединения в 12,9 миллиона кубометров в сутки заказы на гарантированной основе составили 11,1 миллиона кубометров, еще около 120 тысяч кубометров были дозаказаны на аукционной платформе на суточной основе, а заказы трейдеров на услугу short-haul достигали 3 миллионов кубометров.

«Соответственно, компания пропорционально ограничила объемы услуги short-haul для заказчиков услуг транспортировки до около 1,7 миллиона кубометров», — рассказали в компании.

«Оператор ГТС Украины» отметил, что наличие виртуальных точек на всех границах в интересах всего рынка Восточной Европы пользуется спросом.

Ранее, как писал «Рамблер», глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что Россия снизила транзит газа через Украину с января 2021 года со 180 до 130 миллионов кубометров.