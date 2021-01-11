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ЦБ оценил влияние пандемии на рубль 

Вероника Полынина 47 минут назад
ЦБ оценил влияние пандемии на рубль
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса и вызванный ею экономический кризис существенно не повлияли на долю рубля в международных расчетах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.
Российский рубль по-прежнему остается основной региональной валютой платежа, используемой в трансакциях со странами ЕАЭС, говорится в сообщении регулятора.
Согласно данным Центробанка, в первом полугодии 2020 года доля российского рубля в расчетах за экспортные поставки сократилась на 0,6 п. п. и составила 14,4%. Одновременно с замещением рубля происходило снижение доли доллара США — она сократилась с 62% до 60,2%. Смещение структуры экспортных расчетов произошло в пользу евро, удельный вес которого вырос на 2,7 п. п., до 23,3%.
В расчете за импорт доля российского рубля в первом полугодии 2020 года снизилась на 1,6 п. п. до 29%.
Среди стран дальнего зарубежья наиболее активно сократила использование рубля в трансграничных расчетах Турция, уменьшившая долю российской валюты на 4 п. п., до 24,3%.
В ЦБ отметили, что с 2013 по 2019 годы наблюдалась тенденция роста доли рубля в трансграничных расчетах, прежде всего, в торговых операциях со странами ЕАЭС.

«В 2013-2019 годах доля российской валюты в структуре расчетов за экспорт выросла с 53,8% до 69,8%, а в расчетах за импорт — с 60,7% до 75,3%», — сообщил регулятор.

Как писал «Рамблер», в 2018 году о плане по дедолларизации российской экономики рассказал президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами. При этом доллар США сохраняет статус самой популярной валюты мира — по данным за август 2020 года, доллар был одним из двух участников торговых пар в 88% операций. Евро сохраняет второе место с показателем 32%.
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Комментарии
Рынки , Андрей Костин , Банк ВТБ , Центральный банк России , ЕАЭС
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