ЦБ оценил влияние пандемии на рубль 

Пандемия коронавируса и вызванный ею экономический кризис существенно не повлияли на долю рубля в международных расчетах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

Российский рубль по-прежнему остается основной региональной валютой платежа, используемой в трансакциях со странами ЕАЭС , говорится в сообщении регулятора.

Согласно данным Центробанка, в первом полугодии 2020 года доля российского рубля в расчетах за экспортные поставки сократилась на 0,6 п. п. и составила 14,4%. Одновременно с замещением рубля происходило снижение доли доллара США — она сократилась с 62% до 60,2%. Смещение структуры экспортных расчетов произошло в пользу евро, удельный вес которого вырос на 2,7 п. п., до 23,3%.

В расчете за импорт доля российского рубля в первом полугодии 2020 года снизилась на 1,6 п. п. до 29%.

Среди стран дальнего зарубежья наиболее активно сократила использование рубля в трансграничных расчетах Турция, уменьшившая долю российской валюты на 4 п. п., до 24,3%.

ЦБ отметили, что с 2013 по 2019 годы наблюдалась тенденция роста доли рубля в трансграничных расчетах, прежде всего, в торговых операциях со странами ЕАЭС.

«В 2013-2019 годах доля российской валюты в структуре расчетов за экспорт выросла с 53,8% до 69,8%, а в расчетах за импорт — с 60,7% до 75,3%», — сообщил регулятор.